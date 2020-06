Kanye West lança clipe de 'Wash Us In The Blood' com Travis Scott

Cena de 'Wash Us In The Blood', clipe de Kanye West e Travis Scott Foto: YouTube / @Kanye West

Kanye West lançou o clipe de sua música Wash Us In The Blood, em parceria com Travis Scott nesta terça-feira, 30. É possível assistir ao vídeo no YouTube oficial do cantor.

O clipe conta com a presença de diversas personalidades negras, além de imagens de agressividade policial nos Estados Unidos e trechos inspirados em games. Na última cena, há a presença de North West, filha de Kanye West com Kim Kardashian.

Assista abaixo ao trailer de Wash Us In The Blood, de Kanye West e Travis Scott.