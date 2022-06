Kanye West está em ano sabático e não quer falar com ninguém, diz colega

Vory fez vocais para 'Donda', álbum lançado por Kanye no final do ano passado, em três músicas. Foto: Instagram/@vory e Evan Agostini/Invision/AP

Após enfrentar diversos acontecimentos pessoais recentes, Kanye West está tirando um ano sabático. A informação foi confirmada por Vory, rapper que recentemente lançou uma parceria com o cantor, Daylight.

Em entrevista à revista Complex, o artista contou que está se comunicando com o colega por meio do assistente, já que Kanye também não quer falar com ninguém.

Vory lançou um novo álbum, Lost Souls, na última sexta-feira, 3, que inclui a parceria dos dois. Porém, ele disse que o artista, que mudou o nome para Ye, não quis ir à festa de lançamento.

"Ele estava tipo 'Você acha que Vory vai ficar bravo comigo se eu não for à festa de lançamento dele?'. Ele está batalhando contra as próprias questões", afirmou.

O amigo já trabalhou com Kanye no álbum Donda, lançado no final do ano passado. Vory contribui com vocais em três músicas, mas disse que, originalmente, participaria de cinco.

"Kanye disse 'Nossa, nós quase conseguimos um EP só com isso'. Então acho que o time dele decidiu que três vezes era o suficiente", comentou.

Sobre a amizade dos dois, o rapper disse que West também já o ajudou a lidar com questões pessoais delicadas. Lost Souls traz letras que falam sobre relacionamentos, términos e pensamentos suicidas.

"A pessoa que me ajudou a perceber que meus pensamentos distorcidos não eram tão distorcidos foi Ye, porque pensamos da mesma forma", revelou Vory.

Confira a parceria dos dois: