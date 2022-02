Kanye West critica Kim Kardashian por permitir filha no TikTok e influencer rebate

Kanye West e Kim Kardashian têm quatro filhos juntos. Foto: Andrew Kelly/Reuters e Instagram/@kimkardashian

Kanye West e Kim Kardashian voltaram a ser um dos assuntos do momento no Twitter nesta sexta-feira, 4. Isso porque Kanye, que recentemente alterou o nome artístico para Ye, criticou publicamente a influencer no Instagram.

Ye postou uma captura de tela do rosto da filha North West, de 8 anos, em um dos vídeos da conta da menina no TikTok. North tem um perfil associado à mãe e possui mais de 5 milhões de seguidores na rede.

Na legenda da publicação, o rapper questionou: “Já que é o meu primeiro divórcio, eu preciso saber o que eu preciso fazer sobre minha filha estar sendo colocada no TikTok contra a minha vontade”.

A publicação não passou despercebida por Kim Kardashian, que usou os stories do Instagram para rebater às críticas do ex-marido. Segundo a influencer, Kanye vem fazendo ataques constantes a ela em entrevistas e nas redes sociais e isso “é mais prejudicial do que qualquer TikTok da North”.

Kim ainda disse que supervisiona a conta e que apenas deixa a menina expressar a criatividade dela, pois isso a traz felicidade. A influencer ainda afirmou que o rapper está sendo “obsessivo”.

“O divórcio é difícil o suficiente para as nossas crianças e a obsessão de Kanye em tentar controlar e manipular a situação tão negativamente e publicamente está só nos causando ainda mais dor”, escreveu Kim Kardashian.

Ela encerrou o texto dizendo que gostaria de lidar com as questões sobre os filhos do casal em particular e que espera que Ye “possa se entender com o terceiro advogado que ele teve no último ano para resolver essas questões amigavelmente”.

Kim Kardashian e Kanye West foram casados por quase sete anos, mas anunciaram o divórcio no ano passado. Juntos, eles têm quatro filhos: North, Psalm, Saint e Chicago.

Veja a publicação de Ye:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais