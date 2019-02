Kanye West contrata Kenny G para Kim Kardashian ter show exclusivo no Valentine's Day

O rapper Kanye West contou com o saxofonista Kenny G para proporcionar uma bela surpresa à sua mulher, Kim Kardashian, durante o Valentine's Day, equivalente ao Dia dos Namorados, comemorado em 14 de fevereiro nos Estados Unidos.

Ao chegar em uma sala de sua casa, Kim se deparou com Kenny G tocando saxofone rodeado por dezenas de rosas.

"E o prêmio de melhor marido vai para o meu. Os presentes mais bem pensados da história!", comemorou Kim, que compartilhou o momento em suas redes sociais.

Kenny G também usou as redes sociais para agradecer o convite: "Isso foi divertido! Obrigado por me deixarem ser parte do seu Valentine's Day, Kim e Kanye".

Mais cedo, Kim já havia postado uma homenagem ao marido. Clique aqui e confira outras postagens feitas por casais de artistas e personalidades neste Valentine's Day.

Confira o momento abaixo:

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day pic.twitter.com/A1GD0UlEwu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de fevereiro de 2019

somewhere over the rainbow pic.twitter.com/setzbsuGgI — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de fevereiro de 2019