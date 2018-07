Kaley Cuoco se casa com Karl Cook em cerimônia romântica; veja as fotos

Kaley Cuoco e Karl Cook estão juntos desde 2016. Foto: Instagram / @normancook

A atriz Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, se casou no último sábado, 30, com o criador de cavalos e hipista Karl Cook. Romântica, a cerimônia foi realizada em uma fazenda nos arredores de San Diego, Califórnia.

Kaley e Cook ficaram noivos há sete meses, quando ele pediu a atriz em casamento em seu aniversário de 32 anos. Na época, Cook postou um vídeo em seu Instagram em que mostrava a namorada muito emocionada. Os dois estão juntos desde março de 2016.

Intimista, a cerimônia contou com detalhes especiais: os pajens, por exemplo, entraram acompanhados dos cachorros do casal. Muitas fotos também foram tiradas nos antigos estábulos da fazenda - além de amar animais e trabalhar pelos seus direitos, Kaley também sabe montar cavalos e já competiu no passado.

Legally KCSQUARED 6-30-18 ❤️ Uma publicação compartilhada por @ normancook em 30 de Jun, 2018 às 10:56 PDT

Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido branco de renda florida com uma capa assinado por Reem Acra. Depois da cerimônia, ela trocou o modelo por um macacão, também em renda, da marca Tasashi Shoji.

Ok let’s party!!! #kcsquared Uma publicação compartilhada por @ normancook em 30 de Jun, 2018 às 11:18 PDT

Colegas de elenco, a atriz Mayim Bialik e o ator Johnny Galecki (com quem Kaley já namorou) compartilharam imagens da festa com votos de felicidade ao casal.

Este é o segundo casamento de Kaley Cuoco, que disse sim para o jogador de tênis Ryan Sweeting em 2014 após apenas três meses de namoro. Menos de um ano depois, os dois oficializaram o divórcio.

Em abril de 2018, Kaley revelou que tinha dúvidas se conseguiria de casar novamente e falou sobre o trauma do último relacionamento. "Eu honestamente pensei que não me casaria de novo. Meu ex arruinou aquela palavra pra mim. Eu casei com alguém que mudou completamente na primeira vez. A pessoa com quem eu acabei ficando não era a pessoa que eu encontrei originalmente. E não era minha culpa - era dele", disse.