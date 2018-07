Kaley Cuoco faz cirurgia no ombro menos de uma semana após se casar

Cinco dias após se casar, a atriz norte-americana Kaley Cuoco postou foto no Instagram dizendo que fez cirurgia no ombro Foto: Danny Moloshok/Reuters

A atriz norte-americana Kaley Cuoco, a Penny da série The Big Bang Theory, compartilhou no Instagram que fez uma cirurgia no ombro cinco dias após se casar com o cavaleiro Karl Cook. "Quando sua lua de mel é uma cirurgia no ombro e seu marido está tão feliz quanto você no caminho da recuperação", brincou a atriz na legenda da foto.

"Obrigado a todos pelo amor e apoio! Conhecendo o Karl eu tenho certeza que ele vai postar algumas coisas hilárias", continuou a atriz. E ele fez isso mesmo, postando algumas fotos de Kaley se recuperando da cirurgia. "Todo mundo tem aquele brilho de recém-casado...Kaley, o seu é memorável", escreveu o cavaleiro em post na rede social.

Em outra foto, Cook postou uma foto do casal indo embora do hospital, com Kaley dormindo no carro. "Kaley roncando como uma morsa nervosa. Eu te amo muito, mas minha nossa", brincou o marido da atriz.

Veja abaixo as fotos.