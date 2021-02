Kaká Diniz publica primeira foto com Zaya: ‘Já é tão amada’

A filha de Kaka de Diniz e a cantora sertaneja Simone nasceu nesta segunda-feira, 22 Foto: Instagram/ @kakadiniz1

Kaká Diniz, marido da cantora sertaneja Simone, compartilhou nesta terça-feira, 23, a primeira foto com a filha Zaya, que nasceu na segunda-feira, 22, nos Estados Unidos.

Na legenda da publicação, o empresário se declarou para a filha e, em stories, ele respondeu perguntas dos seguidores sobre o nascimento da menina.

“Minha filha...Se você soubesse que você chegou agora e já é tão amada! Eu só te desejo toda felicidade do mundo meu amor, você hoje não lê, mas um dia você vai entender tudo que estou escrevendo agora”, escreveu ele na legenda da publicação.

Kaká ainda agradeceu a Deus pela experiência. “Como Deus é perfeito em tudo, me concedendo o direito de ser pai, ser marido, ser filho (...) Tu nos concede momentos de êxtase de um amor que não se explica”.

Em stories, ele disse que a emoção no nascimento de Zaya foi “indescritível” e respondeu sobre como era ser pai de uma menina.

“Sinceramente não sei falar, ainda. Hoje, ainda não sei descrever meu amor pelo Henry, por exemplo, porque é um amor que dói. Você ama tanto que dói. Foi a mesma sensação que tive ontem quando a doutora disse 'oi, Zaya'. Aquilo me desmontou”, disse Diniz.

Além da menina, Simone e Kaká são pais de Henry, seis anos. Os dois se casaram em 2013. A informação do nascimento de Zaya foi divulgada no perfil oficial da dupla Simone e Simaria e também com um emoji de coração publicado por Diniz nas redes sociais.

