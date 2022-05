Kailia Posey, conhecida por meme do reality 'Pequenas Misses', morre aos 16 anos

Kailia Posey, jovem que ficou conhecida por participar do reality Pequenas Misses quando criança, morreu aos 16 anos. A notícia foi divulgada pela mãe da menina, Marcy Posey Gatterman, em uma publicação no Facebook feita nesta segunda, 2.

A causa da morte não foi divulgada. "Não tenho palavras e nem pensamentos. Uma menina linda se foi. Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Meu bebê para sempre", escreveu.

Kailia ganhou notoriedade aos cinco anos após participar do reality show da emissora TLC, que esteve no ar entre 2009 e 2013 e mostrava crianças participantes de concursos de beleza.

No episódio em que esteve, chamado California Tropic Arizona, uma de suas reações durante uma entrevista acabou virando um meme famoso na internet.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob