Justin Timberlake faz festa do pijama para a mulher, Jessica Biel

A atriz Jessica Biel realizou uma festa do pijama para festejar o aniversário junto com o marido, Justin Timberlake Foto: Instagram / @jessicabiel

Jessica Biel comemorou o aniversário de 38 anos nesta terça-feira, 3, com uma festa do pijama. A ideia para o evento veio do marido da atriz, o cantor Justin Timberlake, e ela falou sobre a celebração em uma publicação no Instagram.

“Celebrando meu aniversário com estilo… e com isso eu quero dizer, de pijama”, brincou ela. Ela comentou que fez Justin prometer não cantar a música Happy Birthday (Feliz Aniversário), e aparentemente a alternativa que o cantor encontrou fez ela rir bastante.

“Obrigada, seu humano maravilhoso, por realmente me escutar e por realizar o meu tipo de festa”, disse ela para Justin. O cantor parabenizou a mulher nos comentários da publicação, e fez outra publicação para homenageá-la. “Feliz aniversário para o amor da minha vida”, disse ele.

Jessica Biel e Justin Timberlake namoraram por cinco anos, de 2007 a 2012, e estão casados desde então. Eles possuem um filho, Silas, que nasceu em 2015.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais