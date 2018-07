Justin Bieber troca socos e é derrubado no chão após jogo da NBA

Foto: Reprodução

Justin Bieber de novo se envolveu em uma briga . Por volta das 23h desta quarta-feira nos Estados Unidos, 1h da manhã de quinta no Brasil, ele trocou socos e caiu no chão depois de desentendimento com um homem muito maior, de acordo com vídeo publicado pelo site TMZ. O cantor estava em Cleveland para assistir ao terceiro jogo da final da NBA, vencido por 120 a 90 pelo Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors, inclusive o astro vestia uma camiseta do time da casa.

Sem informações concretas, o TMZ especula que a briga aconteceu por causa de provocações envolvendo o jogo, mas há o rumor de que Bieber se irritou com assédio de fãs, reação natural do artista canadense. E não é a primeira briga física na qual ele se envolve. Especula-se que Orlando Bloom bateu em Bieber em 2014, por causa de uma discussão envolvendo Selena Gómez, ex-namorada de ambos. Há outros relatos, mas é interessante registrar que o astro é amigo do ex-puglista Floyd Mayweather, aposentado em 2015 e que convidava o artista para seu córner em suas últimas lutas.

Assista ao vídeo abaixo: