Justin Bieber recebe críticas por comprar gatos de R$ 80 mil

O cantor Justin Bieber. Foto: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber está envolvido em uma nova polêmica. A Peta, uma conhecida organização de defesa dos animais, chamou a atenção do cantor porque ele comprou dois gatinhos exóticos que valem dezenas de milhares de dólares. O artista foi criticado por, segundo a ONG, perder a chance de dar um bom exemplo para os fãs e as pessoas que o acompanham nas redes sociais.

Há poucos dias, Bieber postou uma imagem falando de seus novos "bebês", dois gatos que adquiriu como presente de casamento com Hailey Baldwin. Mas, o que era para ser um registro fofo, se tornou uma polêmica.

A vice-presidente da Peta, Lisa Lange, encaminhou um comunicado ao jornal USA Today. "Justin Bieber poderia inspirar fãs do mundo todo a adotarem gatos de algum abrigo para animais em vez de dar mais combustível para a demanda de gatos híbridos, contribuindo para a crise de superpopulação de animais e provando que, quando o assunto é ajudar na causa dos animais, sua posição é: 'Eu não ligo'".

O valor dos animais pode variar de US$ 15 mil a US$ 20 mil, o equivalente a cerca de R$ 80 mil. Os gatos da raça savannah têm traços de felinos selvagens - seu temperamento é de um bichano doméstico, mas com físico de um selvagem - e já foram banidos em alguns Estados norte-americanos. O cantor Justin Bieber ainda não se pronunciou sobre as críticas.