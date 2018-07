Justin Bieber quer adotar leão branco de empresário canadense

Foto: Reprodução/Instagram

O novo objetivo de Justin Bieber é adotar um leão branco. O cantor conheceu o empresário Alex Haditaghi antes de seu show em Toronto, na quarta-feira, 18, e foi apresentado ao raro filhote criado pelo empreendedor. O artista, segundo consta, teria rapidamente se apaixonado pelo animal.

"Fiquei espantado com o quão ótimo ele é com os animais, o quão cuidadoso ele foi", disse Alex ao New York Daily News, afirmando que Bieber quer criar vínculos com o animal. "Nós ainda não definimos se é uma adoção ou patrocínio."

O empresário pretende abrir um santuário animal na Flórida, Arizona ou Canadá até o final do ano, e acredita que Justin seria um grande porta-voz.

O leão foi batizado como Alex, mas Justin quer mudar o nome do animal para Simba, em homenagem ao personagem principal do filme da Disney, O Rei Leão. O animal irá residir no santuário, mas seu fundador quer que o artista faça uma turnê com a criatura e fale com seus fãs sobre a preservação da vida selvagem.

Alex admitiu que sua reunião de cinco horas esta semana mudou sua opinião sobre o astro pop. "Se alguém tivesse me dito que eu teria uma criança como Justin há duas semanas, eu teria me matado. Hoje sou um grande fã dele".

Justin estaria em uma missão espiritual, já que ele teve uma epifania recentemente, que o levou a acreditar que ele precisa se reconectar com a religião e natureza. Durante os dias de folga de sua turnê mundial, ele foi visto meditando em parques e curtindo algumas caminhadas sozinho.