Justin Bieber provoca Taylor Swift com foto ao lado de Kanye West em rede social

Muitos artistas tomaram posição na polêmica entre Kanye West, Kim Kardashian e Taylor Swift algumas semanas atrás, mas o assunto parecia ter sido esquecido. Na manhã desta terça-feira, 2, porém, Justin Bieber resolveu se manifestar pelo Instagram e provocou a cantora, postando uma imagem de uma conversa via FaceTime com Kanye, com a legenda 'E aí, Taylor Swift'.

Poucas horas depois, a hashtag #TaylorSwiftWhatUp já estava nos tópicos mais comentados do Twitter mundialmente. A cantora ainda não se manifestou sobre isso em suas redes sociais.

No dia 18 de julho, Kim Kardashian divulgou uma conversa entre Swift e o rapper, em que eles conversavam sobre o teor da música Famous. A socialite queria provar que a cantora sabia da letra, já que logo após o lançamento do single, ela disse ter achado a música ofensiva.

Confira algumas das melhores reações dos usuários do Twitter:

i just wanna stand up for my son 'cause he did THAT . #TaylorSwiftWhatUp pic.twitter.com/isF2UFSiLe