Justin Bieber presenteia Hailey Baldwin com 'torta na cara'

Hailey Baldwin e Justin Bieber. Foto: instagram.com/justinbieber

Justin Bieber surpreendeu Hailey Baldwin nesta quinta-feira, 22, ao presenteá-la com uma 'torta na cara' para comemorar o aniversário de 22 anos da modelo.

Em um vídeo publicado por Pattie Mallette, mãe de Bieber, no Instagram Stories, o cantor aparece com um bolo grande e decorado com morangos em mãos.

Bieber parece fazer um discurso para ela e, de repente, aproxima o doce do rosto da mulher e dá a 'tortada'. A modelo ri enquanto tentar tirar o excesso de cobertura de bolo do rosto.

Em seguida, a mãe do cantor publicou uma foto em que o casal se beija - ela ainda com o rosto levemente sujo. O bolo oficial, que serviu para cantar os parabéns, veio depois, porém bem mais simples, menor e com algumas velas em cima.