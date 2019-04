Justin Bieber pode lançar música com rapper Lil Dicky na próxima semana

O cantor Justin Bieber. Foto: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber levantou rumores de que pode lançar uma música com Lil Dicky em breve. Isso porque ele retuitou uma postagem do rapper na terça-feira, 10, em que dizia: "nova música e vídeo na próxima semana", sem quaisquer detalhes.

Justin Bieber não lança um trabalho de sua autoria desde o álbum Purpose, de novembro de 2015.

Com músicas como What Do You Mean?, Sorry e Where Are Ü Now, o cantor de pop conquistou bilhões de visualizações no YouTube e fez uma longa turnê pelo mundo.

Justin Bieber retuitou a publicação do rapper Lil Dicky. Foto: Twitter / @justinbieber

O anúncio inesperado surpreendeu os fãs, principalmente porque ele anunciou, em outubro de 2018, que faria uma pausa na carreira para se dedicar à esposa Hailey Baldwin.

