Justin Bieber passeia só de cueca na cidade de Glasgow

Apesar do frio que faz no outono escocês, o cantor Justin Bieber resolveu dar um passeio trajando apenas uma cueca nesta sexta-feira, 28, na cidade de Glasgow, onde está para realizar três shows da sua turnê Purpose.

Fotos de Justin Bieber de cueca branca começaram a circular através do Instagram. Nas imagens, o cantor aparece tirando fotos de um prédio com o seu celular.

Após a etapa de shows pela Europa, que dura até novembro, Justin embarca em 2017 para o México, Oceania e em seguida vem para a América do Sul, com shows agendados para o Brasil nos dias 29 de março na Praça da Apoteóse, no Rio de Janeiro, e 1º de abril no Allianz Parque, em São Paulo.