Justin Bieber lança novo single, 'Yummy'; ouça

O cantor Justin Bieber. Foto: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber lançou na madrugada desta sexta-feira, 3, seu mais novo single, Yummy. A música chega cinco anos após o último álbum do cantor, Purpose, que foi apresentado em 2015.

O artista publicou no YouTube um vídeo com a letra da música, cujo fundo é ilustrado por uma espécie de creme rosa em constante queda. A imagem faz referência ao título da canção, que traduzida para o português significa 'gostoso'.

Segundo a revista Forbes, Justin Bieber não diz muito com o single, mas este, "com certeza, soa bom".

Ao longo dos últimos cinco anos, o artista voltou a se relacionar com Selena Gomez, de quem tinha se separado em 2012, terminou novamente com ela, casou-se com Hailey Baldwin e falou muito de sua devoção a Deus.

Com Yummy, ele retorna ao mundo da música pop com mais novidades a seguir. O YouTube anunciou na terça-feira, 31, o lançamento do documentário Justin Bieber: Seasons, uma produção com dez episódios sobre a criação do novo álbum do cantor.