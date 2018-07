Justin Bieber faz embaixadinhas com Neymar em Nova York

Justin Bieber publicou um vídeo no Instagram, fazendo embaixadinhas com Neymar. Foto: Reprodução/Instagram

Justin Bieber postou um vídeo na madrugada dessa sexta-feira, 3, fazendo embaixadinhas junto com Neymar em sua casa, em Nova York (EUA).

Em apenas 8 horas de publicação, o vídeo já conta com quase 3 milhões de visualizações. "Neymar e eu de bobeira no meu quintal", escreveu o cantor na legenda.

Nas imagens dá pra perceber que Justin Bieber - de quem Neymar é fã declarado - tem bastante intimidade com o futebol, tanto é que não deixou a bola cair no chão em nenhum momento.

De férias da Copa América, Neymar viajou para os Estados Unidos junto com seus amigos, os 'parças', com quem vem se divertindo e postando suas noitadas no Snapchat.

Neymar ficará mais alguns dias descansando em Nova York enquanto a seleção brasileira se concentra para o torneio na Costa Oeste dos Estados Unidos.