Justin Bieber está esperando Selena Gomez oficializar o relacionamento, diz revista

Selena Gomez e Justin Bieber em 2011. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Justin Bieber e Selena Gomez têm sido fotografados juntos nos últimos dias e os fãs estão esperando ansiosamente para que eles falem sobre o assunto. Porém, parece que a decisão de tornar o relacionamento oficial depende apenas de Selena.

Uma fonte próxima a Bieber disse à People que o cantor está esperando Selena tornar o relacionamento público. Entretanto, o cantor ainda tem de convencer a família dela a aceitá-lo novamente.

Na última sexta-feira, 3, Bieber e Selena foram fotografados jantando juntos novamente no Morton's Steakhouse, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Alguns dias antes disso, foi confirmado o fim do relacionamento entre Selena e The Weeknd.

"Justin está se saindo muito bem. Passar a semana inteira com Selena é um sonho para ele. Ele está tentando levar as coisas de forma calma, mas não está funcionando. Ele está muito animado para ficar com ela, e está apenas esperando Selena dizer que eles estão oficialmente juntos novamente", disse a fonte.

"Justin ainda precisa ganhar a família dela de novo e já percebeu que isso vai levar um tempo. Mas ele é uma pessoa muito diferente agora, sabe o que fez de errado no passado e entende que Selena merece o melhor. Ele quer ficar com ela e vai fazer de tudo para provar que pode ser um ótimo namorado", completou a fonte.

Daqui a cinco anos. Alguns fãs de Jelena andam tão animados com o retorno do casal que estão reunindo evidências de que agora Justin e Selena vão 'dar certo'. Uma entrevista que o artista deu em 2015 ao Access Hollywood está circulando nas redes sociais nos últimos dias e, nela, Justin fala que ele e Selena poderiam dar certo em outro momento.

"Eu escrevi uma música que não foi para o álbum, que se chamava Se eu tivesse te conhecido em cinco anos. E quão verdade é isso? Muitas pessoas passam e acabam conhecendo alguém que parece ser tão certo, mas não é o momento certo. Muitas pessoas se identificam com isso", falou Bieber na entrevista.

Nesta entrevista, Bieber ainda diz que nunca vai deixar de amar Selena. "Ela é alguém que eu amo demais, eu nunca vou parar de amá-la, de ver se ela está bem. Eu não acho que, se você termina um relacionamento, você deve acabar com isso de uma vez, a não ser que tenha sido algo tóxico e que tenha machucado os envolvidos fisicamente e mentalmente. Nós sempre nos respeitamos. Eu não sei o que vai acontecer no futuro", falou na época.