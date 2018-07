Justin Bieber e Sofia Richie terminam relacionamento

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Justin Bieber e a modelo Sofia Richie teriam terminado o namoro, de acordo com o TMZ. Fontes do site também afirmaram que o relacionamento nunca havia tido grandes ares de seriedade, apesar de terem passado o aniversário de 18 anos dela juntos no México.

No último domingo, 19, ela já teria sido vista sozinha em uma festa com amigos, enquanto Justin também já estaria livre para procurar outras pessoas.