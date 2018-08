Justin Bieber é processado por homem com quem brigou em 2016

Justin Bieber. Foto: Scanpix Denmark/Jeans Astrup via Reuters

Em junho de 2016, Justin Bieber se envolveu em uma briga com Tobias Cannon em Cleveland, na saída de um hotel, após ter assistido às finais da NBA. Agora, o cantor está sendo processado pelo homem, que alega ter sofrido agressões no pescoço e na cabeça, e ter perdido a consciência. As informações são do TMZ.

Cannon também acusa Bieber de ter proferido "ofensas raciais", mas não especifica o que ele teria dito. Na época, Bieber disse que estava bem após a briga, sem dar mais detalhes.

Ao TMZ, o empresário do artista, Scooter Braun, diz que as acusações de Cannon são "completamente falsas e fabricadas, de um homem que está tentando conseguir dinheiro com isso há anos", e ainda nega que Bieber tenha dito algo racista. "Nós não ficaremos com medo nem seremos ameaçados".