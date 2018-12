Justin Bieber e Hailey Baldwin viram personagens de 'Os Simpsons'

Justin Bieber se casou com a modelo Hailey Baldwin em uma cerimônia civil em setembro. Foto: Danny Moloshok/Reuters | Nina Westervelt/The New York Times

Justin Bieber e Hailey Baldwin (que, pelo menos no Instagram, adotou o sobrenome do marido) viraram personagens do seriado Os Simpsons.

O cantor publicou uma imagem na estética do desenho animado que reproduz uma foto real de ambos.

"Espere um minuto, esta é minha garota", escreveu Bieber ao compartilhar a foto com seus seguidores no Twitter.

A modelo e o cantor pop se casaram em setembro em uma cerimônia íntima no Canadá, segundo fontes ouvidas pelo site TMZ. Os dois ficaram noivos em julho deste ano e anunciaram a novidade com publicações no Instagram.