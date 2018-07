Justin Bieber diz que não irá tirar mais fotos com os fãs

Fã de esportes, Bieber aparece na foto com uniforme do New York Rangers, time de hóquei no gelo Foto: Bang Showbiz

Justin Bieber se queixou de que as pessoas estão tão preocupadas com a obtenção de uma fotografia com ele quando eles se encontram que "nem mesmo vão dizer oi para ele ou reconhecê-lo como um ser humano" e resolveu proibir imagens com os fãs.

O cantor do sucesso 'Sorry' escreveu no Instagram na terça-feira, 10: "Se acontecer de me vir em algum lugar, saiba que não vou tirar uma foto. Parei de tirar fotos Tem chegado ao ponto que as pessoas não vão mesmo nem dizer oi para mim ou me reconhecerem como um ser humano, me sinto como um animal de zoológico, e quero ser capaz de manter minha sanidade. Sei que as pessoas vão se decepcionar, mas não devo fotos a ninguém. E as pessoas que dizem: 'mas eu comprei um álbum seu'. Você tem meu álbum e você pagou pelo que você obteve: um álbum! Não diz no regulamento que sempre que você me ver, também terá uma foto".

Posteriormente Justin postou duas reações diferentes de fãs, uma que criticava sua decisão e outra que o apoiava. Um usuário contrário à sua posição escreveu: "Você é um idiota. Seus fãs são a razão pela qual você é tão bem sucedido. O mínimo que poderia fazer é tirar fotos com eles. Tenho certeza que deve ser chato não ser capaz de viver uma vida 'normal', mas 'normal' não é o que você escolheu. Supere isso e deixe de ser um idiota".

E Justin respondeu: "Anos atrás era impossível até mesmo de tirar uma foto a qualquer momento, nem todo mundo tinha acesso a uma câmera, agora todo mundo tem um celular com câmera e no momento é apenas uma coisa diferente. Se você acha que estabelecer limites é ser um idiota, sou o maior idiota do pedaço, mas acho que é inteligente e será a única maneira que eu tenho.

Quero aproveitar a vida e não ser um escravo do mundo e suas demandas do que eles pensam que eu preciso fazer! Eu amo o fato de que sou capaz de fazer as pessoas felizes, mas se você realmente estivesse no meu lugar, você iria entender como é cansativo [boo hoo Justin supere isso]. Vou tomar decisões que julgo aptas para meu crescimento e nenhum ser humano vai me fazer sentir mal por isso".

A decisão do músico de 22 anos de não tirar fotos com fãs vem apenas meses depois de ele ter cancelado todos os "meet-and-greets" antes dos concertos, porque o deixavam "sugado e infeliz" por conta da "energia espiritual" de outras pessoas.