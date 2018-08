Justin Bieber dá soco em homem que segurava garganta de uma mulher

Em novembro de 2013, durante sua passagem pelo Brasil, Justin foi protagonista de diversas polêmicas. Ele chegou a ser expulso do hotel Copacabana Palace, onde estava hospedado, após quebrar objetos do quarto e tentar entrar no hotel com garotas de programa. Em seguida, ele tentou se hospedar em dois outros hotéis, que negaram seu pedido. O astro teve que alugar uma casa às pressas na zona leste do Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/Instagram