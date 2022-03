Justin Bieber desabafa sobre coágulo no cérebro de Hailey: 'Ela é forte'

Justin Bieber falou sobre o estado de saúde de sua mulher, Hailey, que foi internada com um coágulo no cérebro. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Justin Bieber fez um desabafo sobre o estado de saúde da sua mulher, Hailey Bieber. O momento ocorreu durante apresentação do cantor na noite desta quarta-feira, 16, em Denver, no Colorado, e foi compartilhado por ele em suas redes sociais.

“É louco como a vida dá voltas. Você não tem como controlar muito. A maioria de vocês provavelmente soube ou viu as notícias sobre minha esposa. Ela está bem, ela é forte. Mas tem sido realmente assustador."

"Estou realmente grato em estar aqui com vocês celebrando a vida. Tem um monte de coisas horríveis acontecendo no mundo agora. E não há outro lugar que gostaria de estar do que aqui com vocês", acrescentou para os fãs que acompanhavam o show.

Hailey foi hospitalizada no último dia 10 após uma emergência médica em que ela apresentava sintomas semelhantes a um derrame.

“Eles descobriram que eu tinha sofrido um coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo passou por isso por conta própria e me recuperei completamente em poucas horas”, explicou a modelo em seu Instagram.

Ela descreveu a situação como um dos momentos mais assustadores que já passou. "Estou em casa agora e bem, e sou muito grata a todos os médicos e enfermeiros incríveis que cuidaram de mim”, disse.