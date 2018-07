Justin Bieber deixa o palco depois de ser vaiado pelos fãs na Inglaterra

Não foi a primeira vez que o cantor ficou irritado na Inglaterra Foto: Bang Showbiz

Justin Bieber saiu do palco no meio de um show em Manchester, Inglaterra, no último domingo, 23. O cantor foi vaiado pelo público enquanto ele falava entre as canções: eles queriam que Justin continuasse a cantar seus hits. Irritado, o jovem largou seu microfone e saiu do palco.

No entanto, logo depois ele voltou e disse: "Manchester não quer que eu fale, então não vou falar".

Justin explicou seu ataque de nervosismo no fim do concerto, antes de tocar 'Baby'. "O motivo pelo qual eu fiquei chateado antes foi porque eu viajei o mundo todo para chegar aqui, eu dedico a minha vida para me apresentar e trazer sorrisos para as pessoas. Eu sinto como se as pessoas não estivessem me dando o mesmo respeito de volta e isso machuca um pouco. Mas nós vamos acabar esse show nesta última música, 'Baby'".

As apresentações de Justin na sua turnê britânica de 'Purpose' têm sido controversas. Na última semana, o cantor se irritou com seus fãs em dois shows diferentes. Na primeira noite em Manchester, Justin disse aos fãs para ficarem 'o mais quietos possível' enquanto ele estava cantando. "Tentem ficarem bem quietos. Vocês podem gritar o quanto quiserem depois, mas enquanto eu canto, tentem ficar quietos".

O cantor também ficou irritado quando percebeu que seus fãs não ouviam o que ele tinha a dizer entre as músicas. "Eu só acho que eu poderia ter um momento para dizer algo. Se não, eu vou começar a cantar. Eu não ligo de cortar isso, porque eu não preciso falar. Eu só estou tentando me conectar, mas se vocês não querem fazer isso, podemos só tocar as músicas".