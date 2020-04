Justin Bieber compartilha música de Ludmilla e surpreende fãs

O cantor Justin Bieber. Foto: Instgram/justinbieber

Quem diria que Justin Bieber estaria de olho na música brasileira? Foi exatamente o que os fãs pensaram quando perceberam que o cantor canadense havia compartilhado a nova música de Ludmilla.

Nesta sexta-feira, 24, ele usou as redes sociais para publicar uma imagem da tela do celular dele escutando Amor Difícil, que faz parte do EP Numanice, com seis músicas.

Ao longo dessa quarentena por causa do novo coronavírus, diversos artistas internacionais estão comentando trabalhos de músicos brasileiros. No início da semana, a rapper americana Cardi B cantou um trecho de música de Anitta e de Zezé di Camargo e Luciano.

Ludmilla faz aniversário hoje e vai realizar uma comemoração em forma de live, a partir das 18h deste sábado, 25.