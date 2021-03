Justin Bieber comemora 27 anos e anuncia novo álbum 'Justice'

Justin Bieber irá lançar o álbum 'Justice' no dia 19 de março Foto: Instagram/ @justinbieber

Justin Bieber esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 1. Isso porque, além do cantor completar 27 anos hoje, ele anunciou o lançamento de seu novo álbum neste fim-de-semana.

Justice será lançado em 19 de março e será o sexto álbum de estúdio do cantor, um ano após Changes. As músicas Holy, com Chance the Rapper, e Lonely, com Benny Blanco, já foram divulgadas e vão fazer parte do novo trabalho.

Em publicação no Instagram, Bieber revelou que seu novo trabalho tem o propósito de falar sobre justiça. "Em uma época em que há tanta coisa errada com esse planeta destruído, nós todos buscamos cura e justiça para a humanidade. Criando este álbum, meu objetivo é fazer música que vai oferecer conforto, músicas com as quais as pessoas possam se conectar e se sentir menos sozinhas".

"Sofrimento, injustiça e dor podem deixar as pessoas sem esperança. Música é uma ótima maneira de lembrarmos uns aos outros que não estamos sozinhos. Música pode ser um jeito de nos identificamos e nos conectarmos uns com os outros", continuou ele.

"Eu sei que eu não posso simplesmente resolver a injustiça fazendo música, mas eu sei que se todos fizermos nossa parte usando nossos dons para ajudar o planeta e aos outros, vamos ficar mais perto de ficarmos unidos. Esse sou eu fazendo minha pequena parte. Eu quero continuar a conversa sobre o que é a justiça para que a gente continue a se curar", finalizou Justin.

Nesta segunda-feira, Bieber também comemorou o aniversário compartilhando uma foto sua quando era criança. "Eu bebê 27 anos atrás", escreveu ele. Sua esposa, Hailey Bieber, também fez uma publicação nas redes sociais em homenagem ao marido.

"Mais um ano ao redor do sol com você, outro ano em que te amo, cresço com você e rio com você. Feliz aniversário de 27 anos, você é meu ser humano favorito e sou grata por estar ao seu lado", publicou a modelo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais