Justin Bieber chega a 100 milhões de seguidores e vira emoji no Twitter

O cantor Justin Bieber tornou-se a segunda pessoa - e o primeiro homem, já que está atrás apenas da cantora Katy Perry - a chegar a 100 milhões de seguidores no Twitter. O 'próximo' da lista é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com 94,3 milhões.

Para homenagear o feito, a rede social criou um emoji próprio do cantor, inserido automaticamente nas publicações de quem utilizar a hashtag #100MBeliebers.

Para celebrar a novidade, Bieber retuítou uma postagem feita pelo perfil Twitter Music com um pequeno vídeo sobre o fato:

In each other's company since Tweet number one.

Congratulations @justinbieber on #100MBeliebers pic.twitter.com/ftaTRwFrHP