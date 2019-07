Justin Bieber afirma que quer ter filho com Hailey, mas que ‘não está com pressa’

O cantor Justin Bieber. Foto: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber passou os últimos dois dias fazendo publicações no Instagram e declarando o amor para a esposa. O cantor e Hailey Baldwin passam uma temporada de férias na Disneylândia, nos Estados Unidos.

“Amo estar com você, querida...um dia eu terei um dia de ‘pai e filha’. Não insinuando nada em breve, não estou com pressa. Eu só quero curtir você por uma tempo”, escreveu Bieber. Hailey se apressou em responder: “Sempre tenho o melhor tempo com você”, disse.

Em abril, o cantor chegou a pedir desculpas após fazer uma pegadinha sobre gravidez de Hailey. "Sempre vão existir pessoas ofendidas, sempre vão existir pessoas que não levam muito bem algumas piadas. Eu não queria ser insensível com pessoas que não podem ter filhos e eu realmente não queria que alguém se sentisse triste por uma brincadeira", escreveu na ocasião.

Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram em 2018.