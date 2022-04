'Justice World Tour': Pacote que inclui foto com Justin Bieber em São Paulo custa R$ 5,5 mil

O cantor Justin Bieber no red carpet do Met Gala 2021. O artista fará shows no Brasil em setembro de 2022, um no Rock in Rio e outro no Allianz Parque, em São Paulo, com ingressos custando até R$ 5,5 mil. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O cantor Justin Bieber anunciou na última quinta-feira, 7, que fará um show da turnê Justice World Tour em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 14 de setembro, semana seguinte à sua apresentação no Rock in Rio.

Os ingressos para o dia da performance do artista no festival, que será no dia 3 de setembro, se esgostaram em 12 minutos após ficarem disponíves à venda na última terça-feira, 5.

A notícia de uma nova data fora do evento deixou os fãs brasileiros do astro do pop muito animados.

Contudo, uma pequena surpresa deixou os 'beliebers' preocupados, principalmente aqueles que querem ter um contato mais próximo com o cantor.

Será possível tirar uma foto com Bieber durante o show de São Paulo, mas o pacote que inclui o registro custa R$ 5,5 mil por uma imagem em grupo, com no mínimo quatro pessoas. Não serão permitidas fotos individuais com o cantor.

Detalhes do pacote 'Justice VIP Experience', da turnê 'Justice World Tour', do cantor Justin Bieber, que custa o valor de R$ 5.500 e que inclue foto em grupo com o artista. Foto: Justin Bieber SP 22

O pacote Justice VIP Experience, além da foto, inclui um ingresso com entrada prioritária à pista premium azul e um tour pelos bastidores do show.

Além do ticket e do acesso privilegiado, o pacote também dará brindes como prints exclusivos, um cordão com uma credencial comemorativa da turnê e um 'presente especial', que ainda não foi revelado.

Há outros pacotes mais 'humildes' como o Ghost VIP Package, no valor de R$ 2.000, e o Peaches VIP Package, no valor de R$ 1.000. Ambos não incluem a foto em grupo com Bieber.

Os fãs do cantor pop ficaram impactados com os valores dos ingressos e registraram suas insatisfações no Twitter.

essa justice tour não tem nada de justiça mil reais um ingresso numa pista premium, justin bieber você está passando necessidade? — jaque (@bieberbuggado) April 8, 2022

como ir pro show do justin bieber sem pagar ingresso? google pesquisar — marcela † (@jbchalamet) April 7, 2022

eu no show do justin bieber depois de vender minha familia pic.twitter.com/ai6nelnXgt — thayane ™️ 149 (@kidrauhlhive) April 6, 2022

justin bieber muito humilde, só quer 1 salário mínimo pra pista premium — Juju vai ver o JB no RIR (@BELIEBERECOVERY) April 7, 2022