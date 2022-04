'Justice World Tour': Justin Bieber anuncia show extra em São Paulo

O cantor Justin Bieber se apresenta em São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro. Ele também será headliner no Rock in Rio no dia 3 de setembro. Foto: Evan Agostini/AP

O cantor Justin Bieber vai fazer um show extra em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15 de setembro. O show do dia 14 de setembro, anunciado no início do mês, já está com os ingressos esgotados.

O artista canadense é o headliner do Palco Mundo, no Rock in Rio, no dia 4 de setembro. As outras atrações do palco no dia são Demi Lovato, Migos e Iza.

Os ingressos para o dia da performance do artista no festival se esgostaram em 12 minutos, após ficarem disponíves à venda no dia 5 de abril.

Os ingressos para os shows em São Paulo custam de R$ 350 (cadeira superior) a R$ 1 mil (pistas premium).

Ainda é possível tirar uma foto com Bieber durante o show da Justice World Tour, mas o pacote que inclui o registro custa R$ 5,5 mil por uma imagem em grupo, com no mínimo quatro pessoas. Não serão permitidas fotos individuais com o cantor.