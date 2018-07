Justiça determina que Antonia Fontenelle é herdeira de Marcos Paulo

Antonia tem direito a 60% da herança deixada pelo ex-companheiro Foto: Silvana Garzaro

Após uma longa briga judicial, a apresentadora Antonia Fontenelle foi reconhecida como herdeira do ex-marido Marcos Paulo, que morreu em 2012. O parecer foi divulgado pela vigésima vara cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O desfecho ocorreu depois de uma disputa entre Antonia e as filhas de Marcos Paulo - Giulia, Mariana e Vanessa Costa. Em março, elas entraram com um recurso para que a apresentadora fosse retirada do direito de herança.

Por ser em última instância, não cabe recurso à decisão do Tribunal de Justiça. Sendo assim, Fontenelle garante o direito a 60% dos bens e investimentos de Marcos Paulo.

Em sua conta no Instagram, ela publicou uma foto do ex-marido e comemorou o reconhecimento. “A cada vitória é assim que eu lhe vejo: sorrindo. Obrigada por me honrar”, escreveu na legenda.