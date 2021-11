Justiça determina fim da tutela de Britney Spears

A juíza Brenda Penny ordenou nesta sexta-feira, 12, o fim da tutela legal de maneira imediata da cantora norte-americana Britney Spears, que soma uma fortuna avaliada em cerca de 60 milhões de dólares, após 13 anos.

Jamie Spears (E), pai de Britney Spears (D), perdeu a tutela legal da cantora Foto: AP

A decisão significa mais uma vitória para a artista, que se pronunciou em junho deste ano pela primeira vez contra seu pai, que deixou de ser seu tutor em setembro por ordem da mesma juíza. A custódia da cantora se manteve a cargo de um funcionário do estado da Califórnia e foi apenas hoje que Spears se libertou de qualquer tutela legal.

Após a publicação da decisão, centenas de fãs da cantora de 39 anos, reunidos do lado de fora do edifício da Corte Superior de Los Angeles, reagiram lançando confete rosa para o alto e entoando cânticos a favor de Spears, que havia taxado de "abusiva" sua tutela anteriormente.

Fãs de Britney Spears comemoram o fim de sua tutela Foto: Mike Blake/Reuters

Em declarações diante do tribunal em junho, Spears solicitou que a deixassem recuperar sua vida e denunciou que, embora tivesse a intenção de ser mãe, seu tutor, então seu pai, não a deixava ir ao médico para se desfazer do dispositivo intrauterino que havia inserido.

Houve uma reviravolta no caso em setembro, após o jornal The New York Times publicar uma reportagem com declarações de três pessoas que haviam trabalhado para a artista durante sua tutela: um segurança, uma assistente e sua figurinista. Entre os depoimentos mais espinhosos, o segurança afirmou que o pai da cantora mandou instalar microfones na casa de Britney, cujas chamadas e mensagens eram interceptadas, incluindo as comunicações com o próprio advogado e com seus filhos. / Tradução de André Cáceres