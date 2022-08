Justiça de Santa Catarina procura Michel Teló por citação em processo de 2004; entenda

Michel Teló está sendo procurado pela Justiça de Santa Catarina por desdobramentos de processo que teve início há quase 20 anos. Foto: Victor Pollak/Globo

O cantor Michel Teló está sendo procurado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Itajaí, em Santa Catarina, para receber a citação de um processo judicial. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Tudo começou ainda em 2003, quando Teló fazia parte do Grupo Tradição. Em 27 de novembro daquele ano, a banda alegou que passava pela rodovia BR-101 quando o ônibus em que estava sofreu uma colisão traseira de um veículo da empresa Althaus Transporte LTDA.

Na época, o Grupo Tradição pediu uma indenização no valor de R$ 85.104,01, que, a princípio, foi julgada como procedente. No entanto, já em 2020, a decisão foi revogada pela 2ª instância. Desde então, a Althaus Transporte aguarda o recebimento do valor definido pela sentença.

A assessoria do TJSC explicou os mais recentes desdobramentos do caso: "O advogado da transportadora, Ivo Salgueiro, entrou hoje [16] com pedido de cumprimento de sentença. Atendendo a outro pedido do advogado, anterior, o juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Itajaí deferiu a busca de endereço de Michel Teló no sistema judicial. Ele também solicitou que essa busca aconteça por edital".

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Michel Teló, que afirmou que preferia não se manifestar: "Não temos nada a declarar".