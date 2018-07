Juntos há quatro meses, Paris Hilton e Chris Zylka planejam ter filhos 

Paris e seu namorado assumiram o relacionamento em fevereiro de 2017 Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Paris Hilton e Chris Zylka estão juntos há quatro meses, mas a socialite já pensa em constituir uma família com o namorado. Na opinião dela, finalmente encontrou a pessoa certa para ter filhos.

"É como o significado da vida ter sua própria família. E eu estou feliz que eu esperei até achar a pessoa certa. Estou muito apaixonada. Ele é o homem da minha vida. Somos melhores amigos", disse, em entrevista à revista ES.

Paris afirma que não pretende ter um casamento tão grandioso quanto da sua irmã, Nicky, cuja cerimônia foi no jardim do palácio de Kensington, em Londres, com um vestido Valentino de 77 mil dólares. "Nicky e eu somos total opostos. Mas ela estava deslumbrante", opinou.

Na entrevista, a socialite também falou sobre Kim Kardashian, sua amida de infância. "Eu amo a Kim, basicamente somos amigas desde que nascemos. Estou muito orgulhosa dela e de tudo que ela conquistou", disse. "A família dela é linda, o menino e a menina, estou muito feliz por ela."