'Juntos e shallow now': Paula Fernandes explica refrão da música

A cantora Paula Fernandes. Foto: Raquel Cunha/Globo

Após um trecho da versão brasileira de Shallow ser divulgada nas redes sociais, muitos memes foram criados. Houve quem reagisse de forma negativa também e, no Twitter, os usuários levantaram a hashtag #MorreUmaEstrela.

Paula Fernandes, que pediu autorização a Lady Gaga para produzir a canção em português, disse neste sábado, 18, em seu perfil no Instagram, que já riu muito das brincadeiras.

Em entrevista ao blog do Leo Dias, a cantora explica a frase "juntos e shallow now", que foi rejeitada por algumas pessoas por não fazer muito sentido em tradução livre.

"A ideia da letra é celebrar a canção original junto com a minha versão, e não tradução. Por isso a mistura dos idiomas. Também entendo que o 'shallow' é a parte que os brasileiros mais sabem cantar da música original, e acreditei que, mantendo essa palavra, os fãs brasileiros se sentiriam mais à vontade para cantar a música", disse.

"Eu já ri tanto dos memes e das brincadeiras com 'juntos e shallow now' que acho que não consegui ver tudo ainda", disse Paula em uma publicação no Instagram. O lançamento da música Juntos, que conta com participação de Luan Santana, será a meia-noite, na virada deste sábado, 18, para domingo, em todas as plataformas digitais.