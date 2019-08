'Juntos e shallow now' 'soou brega', afirma Luan Santana sobre parceria com Paula Fernandes

Um exemplar da máxima de que "nos anos 1990 tudo era permitido" - não só pelas letras do É O Tchan ou pelo quadro Banheira do Gugu em pleno domingo à tarde. Dá uma olhada só na capa do CD lançado pelo apresentador Gilberto Barros. Uma criança com a mão no peito dele, com cara assustada e o título "Me faz um carinho"... Tudo bem que depois, em entrevista ao site Buzzfeed, Barros explicou que o menino era seu filho e ideia era colocar a mão no coração do pai (Não deu muito certo, né). O ritmo era algo como sertanejo-romântico. Nos seus programas, o apresentador dava algumas palhinhas, e a plateia parecia adorar. Veja no vídeo.



Foto: Divulgação