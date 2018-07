Ao lado dos seis filhos, Angelina Jolie divulga novo longa no Camboja

Atriz reapareceu publicamente após quase seis meses Foto: EFE/EPA/Mak Remissa

Desde o divórcio com Brad Pitt, em setembro do ano passado, Angelina Jolie, 41 anos, nunca mais havia feito uma aparição pública. Pois isso mudou.

Na última sexta-feira, 17, a atriz esteve no Camboja, terra natal do filho mais velho, Maddox, para divulgar seu novo filme, "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers". O longa trata dos horrores experimentados pela população do país asiático durante o regime Khmer Vermelho, que durou entre 1975 e 1979.

Acompanhada dos seis filhos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox), Angelina participou de uma solenidade junto com autoridades locais.