Junior Mendonza anuncia fim do relacionamento com Flavia Pavanelli

Junior Mendonza e Flávia Pavanelli terminam pela segunda vez. Foto: Instagram/@flaviapavanelli

Na noite deste sábado, 28, empresário Junior Mendonza anunciou o fim do relacionamento com a influenciadora Flavia Pavanelli. O comunicado foi feito pelo Stories do Instagram.

"Venho comunicar que a partir de hoje, numa decisão em paz eu e a Flavia optamos por seguir caminhos diferentes em nossas vidas. O tempo que vivemos juntos, fomos muito felizes. Os momentos vividos ficarão gravados para sempre", escreveu.

Esta é a segunda separação do casal. Os dois assumiram namoro no final de 2019 e ficaram noivos em fevereiro de 2020. Alguns meses depois, anunciaram o primeiro término. Em março deste ano, eles reataram e, agora, separaram novamente.