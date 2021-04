Junior Lima revela sexo de segundo filho com Monica Benini: 'É menina'

Junior Lima e Monica Benini são casados há mais de seis anos Foto: Instagram/ @monicabenini

Junior Lima e Monica Benini anunciaram nesta terça-feira, 27, que serão pais de uma menina. Os dois, que já são pais de Otto, 3, compartilharam a notícia nas redes sociais.

“Passando aqui para atualizar vocês da nossa novidade! Descobrimos que estamos esperando uma menina. Ai, meu coração. Sugestões de nomes?”, escreveu ele na legenda do post.

Após a revelação do artista, Monica também comemorou nas redes sociais: “17 semanas da mais pura potência feminina pulsando em mim. Vem, minha filha, que a nossa família está de coração aberto para te receber”.

Nos comentários, fãs do casal celebraram a novidade. "Meu Deus, já temos a Sandy e o Junior do futuro", brincou uma seguidora. "Que notícia maravilhosa. Que venha com muita saúde", desejou outra internauta.

O casal, que está junto há mais de seis anos, deu a notícia sobre a segunda gravidez no início de abril. “Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando para iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca!”, declarou o artista nas redes sociais.