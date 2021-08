Junior Lima revela nome da segunda filha com Mônica Benini

Junior Lima e Monica Benini são casados há mais de seis anos Foto: Instagram/ @monicabenini

O cantor Junior Lima, de 37 anos, revelou o nome da segunda filha com a esposa Mônica Benini neste domingo, 8. A designer está no oitavo mês da gestação.

No Instagram, o músico fez uma publicação para anunciar que a próxima integrante da família vai se chamar Lara. "Que Dia dos Pais tão especial! Me sinto tão abençoado com um molequinho tão incrível e prestes a ganhar uma princesinha chamada Lara", escreveu.

Junior e Mônica já são pais de Otto, de 3 anos de idade. "A paternidade só trouxe luz à minha vida! É puro amor! Feliz Dia dos Pais para todos que são e cumprem seu papel com o amor e a dedicação tão necessária", finalizou.

"Que sorte nós três temos, que privilégio o meu testemunhar a tua luz e ser teu time. Eu amo a nossa equipe, a nossa rotina, a nossa união, a nossa família", publicou a esposa do artista.

O casal deu a notícia sobre a segunda gravidez no início de abril. “Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando para iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca!”, declarou Junior nas redes sociais.