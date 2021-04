Junior Lima comemora exibição da série documental ‘Sandy e Junior’ na TV aberta

Globo exibe série sobre a história de Sandy e Junior aos domingos Foto: Instagram/@sandyoficial

Nesta quinta-feira, 8, Junior Lima publicou na sua rede social um vídeo com imagens antigas, do seu início de carreira ao lado da irmã Sandy. O cantor fez a postagem para comemorar a exibição da série documental Sandy e Junior - A História na TV aberta, pela Rede Globo, a partir do próximo domingo, 11.

O filho do sertanejo Xororó disse que ficou muito feliz pois o documentário foi feito para os fã e agora chegará para milhões de brasileiros. “Quando soube que a nossa série documental Sandy e Junior - A História, que conta minha história e da minha irmã vai ao ar na Globo, fiquei muito feliz”, começou Junior.

A série é uma produção original da GloboPlay. “To até agora tentando entender a proporção que este projeto, inicialmente focado nos nossos fãs, tomou. E agora vai chegar na casa de milhões de brasileiros”, comemorou.

Em sete episódios, o documentário traz imagens de shows, clipes e momentos em família para contar a história dos irmãos, que ainda crianças foram um fenômeno musical dos anos 1990. A série também mostra os trabalhos de Sandy e Junior como atores, o show do Rock in Rio de 2001 e a carreira internacional dos cantores.

Os irmãos fizeram um reencontro da dupla em 2019, chamada Nossa História, para comemorar os 30 anos de carreira em 16 shows no Brasil, um nos Estados Unidos e um em Portugal. Foi a segunda maior bilheteria por show naquele ano, ficando atrás somente de Elton John na lista da Pollstar.

“Foi inevitável revisitar minha adrenalina dos shows de 2019, relembrar muitos momentos de uma longa jornada, de uma vida! Sei que vou rir, me emocionar e (re)viver tudo isso de novo, a cada tarde dos próximos sete domingos”, escreveu Junior no Instagram.

“Obrigado a todos os envolvidos, sempre! Em especial a vocês, fãs incríveis! Quem vai ver?”, animou o cantor. A série também está disponível na GloboPlay.