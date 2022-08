Junior faz a alegria dos fãs ao cantar em show de Sandy em São Paulo

Sandy e Junior. Foto: Instagram/@junior_lima

Sandy subiu ao palco pela segunda vez com a turnê Nós, Voz, Eles 2, na noite da última sexta-feira, 19, no Espaço Unimed, em São Paulo, e deixou os fãs ainda mais eufóricos em um determinado momento da apresentação.

Junior Lima , que estava na plateia ao lado da mulher, Mônica Benini, e do filho Otto, resolveu cantar com ela os sucessos Quando você passa, Não dá pra não pensar e Libertar. Esta foi a primeira vez que os irmãos se apresentaram após três anos por conta da pandemia da covid-19. A última, foi pela turnê Nossa História, sucesso de público.

O reencontro de Sandy e Junior viralizou nas redes sociais. "Tem como não amar", escreveu um fã no Twitter. "Sandy e Junior, eu imploro por uma outra turnê, por favor", escreveu outra.

O momento que aguardávamos após três anos: Sandy e Junior cantando juntos novamente! A apresentação aconteceu durante o show da cantora em São Paulopic.twitter.com/erPxKRlRsO — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) August 20, 2022

Sandy e Junior eu imploro por uma outra turnê por favooor pic.twitter.com/aOmb6kqlVm — ؘLay (@oxentesantana_) August 20, 2022

Apresentação com Wanessa Camargo

Na última quinta-feira, 18, estreia da turnê Nós, Voz, Eles 2, Sandy recebeu Wanessa Camargo . As duas cantaram a recente parceria Leve , parte do projeto audiovisual que dá nome ao projeto. Wanessa aproveitou receptividade do público e cantou um trecho de O Amor Não Deixa, sucesso do ano 2000.