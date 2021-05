Juliette supera Sabrina Sato e se torna a ex-BBB mais seguida da história

A paraibana Juliette Freire, vencedora do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Globo/João Cotta

Pouco mais de 20 dias após a final do Big Brother Brasil 21, Juliette se tornou a ex-BBB mais seguida no Instagram, na história do programa. A vencedora da edição deste ano acumula, até o momento desta publicação, 29.796.954 de seguidores.

Antes disso, esse lugar de destaque era ocupado por Sabrina Sato, que participou da terceira temporada do reality show da Globo. Atualmente, a apresentadora é seguida por 29.792.426 pessoas.

Nas redes sociais, a paraibana agradeceu a todos os fãs que a acompanham. "Verde como os cactos para agradecer por tanto. Ser a BBB mais seguida da história do programa é uma honra e também uma responsabilidade", escreveu.

"Todo meu carinho e amor por terem acreditado em mim e nos meus sonhos. Obrigada", finalizou. No mês passado, Sabrina havia declarado em stories, respondendo a perguntas de fãs, que estava pronta para ser ultrapassada pela advogada.

"Questão de dias ou semanas isso vai acontecer. Gente, está todo mudo apaixonado por ela e eu também. Será que nós podemos passar o bastão assim, pessoalmente?", indagou.

Depois das duas, Grazi Massafera completa o top 3 das ex-BBBs mais seguidas, com 23,5 milhões de fãs nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais