Juliette se emociona com surpresa e anuncia novidade: ‘Vou ser mamãe’

Juliette se declarou 'mãe de pet' ao ganhar dois cachorros. Foto: Instagram/@juliette

Juliette foi surpreendida neste sábado, 3, com um "presente" pouco comum, que a emocionou bastante. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado por ela no Instagram.

A cantora ganhou um casal de cachorro filhote e não conseguiu segurar as lágrimas enquanto os abraçava. Para contar a novidade à sua mãe, Juliette resolveu brincar, entregando-lhe dois pares de sapatos de bebês. “Você não queria um neto?”, questionou, deixando a matriarca surpresa e feliz com a novidade.

Na sequência, os “filhos” da cantora chegam, fazendo sua mãe rebater: “Eu queria que fosse [um bebê] de verdade”. Apesar disso, ela também se demonstrou contente com a chegada dos netos animais.

“Agora é oficial: sou mamãe”, legendou Juliette no vídeo. Nos Stories, ela pede ajuda do público para decidir o nome dos filhos. Para a fêmea, as opções são: Pitica, Solar, Canjica e Doce. Já para o macho: Pitico, Xodó, Cuscuz e Benzin.