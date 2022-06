Juliette se apresenta no São João da Thay pela primeira vez

Juliette em apresentação no São João da Thay, festa da influencer Thaynara OG. Foto: Instagram/@saojoaodathay

Em mais uma de suas estreias nos palcos, Juliette se apresentou no São João da Thay nesta terça-feira, 28. O evento junino da influenciadora digital Thaynara OG, foi realizado em São Luís, no Maranhão, e reuniu artistas e personalidades entre os convidados.

Assim como tem feito na abertura de seus shows, a cantora iniciou a apresentação com a fala: "Meu nome é Juliette, sou filha do nordeste, essa é a minha casa". Além dela, a noite ainda contou com atrações como Lucy Alves, Gloria Groove e Zé Felipe.

Realizado desde 2017, o evento beneficente não ocorreu nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19. O objetivo da festa é arrecadar fundos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), onde Thaynara OG atua como embaixadora. Além disso, a influenciadora também tem o intuito de levar a cultura maranhense para todo o País.