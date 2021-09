Juliette responde perguntas de fãs no Spotify para celebrar o lançamento de EP

Juliette lançou músicas novas Foto: Fernando Tomaz

Juliette Freire lançou o primeiro EP musical da carreira nesta quinta-feira, 2. Juliette conta com seis faixas inéditas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin.

Conhecida por sempre bater recordes, com esse EP não foi diferente. Foram realizados mais de 600 mil pré-saves do material em todas as plataformas de streaming. Só no Spotify, as músicas foram garantidas por mais de 222 mil pessoas antes do lançamento.

Na playlist Hot Hits Brasil, a cantora respondeu algumas curiosidades que os fãs têm da vida pessoal e carreira artística dela. Em um dos depoimentos exclusivos, ela comenta sobre essa nova fase na música:

“É muita responsabilidade dizer que sou cantora. Já fiz muitas coisas na vida, batalhei muito, mas esse sonho estava adormecido, porque eu dizia que não tinha tempo pra isso. A música sempre estava em mim, dizer que sou cantora é muita audácia, sou só uma menina que canta”, explica.

Os vídeos com a artista ficam disponíveis até a próxima quinta-feira, 9, e só podem ser visualizados usando o aplicativo do Spotify. Apesar de ser iniciante na música, a paraibana já é um nome relevante na plataforma.

Músicas cantadas por ela no Big Brother Brasil 21 já tiveram um aumento significativo de streams: Deus Me Proteja, do Chico César, teve um aumento de 2.165% dos streams, enquanto La Belle De Jour, de Alceu Valença, teve um aumento de 52% dos streams na ocasião.