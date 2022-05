Juliette relembra episódio em que fã invadiu quarto de hotel: 'Levei um susto'

No programa 'TVZ', do Multishow, Juliette contou o caso de um fã que invadiu o hotel para encontrá-la. Foto: Multishow

Juliette foi a convidada do episódio de estreia da nova temporada do programa TVZ, no Multishow, apresentado pelo DJ Pedro Sampaio e transmitido nesta segunda-feira, 16.

Durante a conversa, a artista contou o episódio de um fã que invadiu o hotel em que ela estava hospedada e começou a 'quebrar tudo'. "Cacto eu considero quem gosta de mim e me admira, mas já aconteceu uma vez de um fã quebrar o hotel inteiro", começou a cantora, fazendo referência à sua base de fãs, que se autodenominam 'cactos'.

Quando questionada por Pedro Sampaio sobre o que ocorreu, ela contou: "Ele queria falar comigo e simplesmente invadiu e estava na porta do meu quarto. Quando abri, levei um susto. O segurança tentou ajudar e ele segurou nas paredes e quebrou o hotel todinho".