Juliette rebate fake news sobre estrelismo: ‘Povo maldoso’

Juliette se declara vítima de fake news e desmente boatos. Foto: Instagram/@juliette

Juliette foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, no YouTube na última terça-feira, 23. A cantora conversou sobre vários assuntos e aproveitou para esclarecer alguns boatos envolvendo seu nome e sua carreira.

Um dos primeiros mitos destacados por ela foi sobre o desejo na carreira como cantora gospel. “Eu era da igreja e cantava com meu irmão, mas não queria ser cantora gospel”, garantiu. Outras fake news listadas por ela foram: “Juliette ganhou R$ 80 milhões, mentira. Juliette cobra não sei quanto por publi, mentira, porque não faço contrato por publi.”

Entre as “muitas mentiras” sobre si, ela destacou uma das piores já inventadas. “Essa aí foi podre, olha que safadeza, que povo maldoso. Eu fiquei revoltada”, iniciou ao relembrar uma suposta “crise de estrelismo” quando foi internada para uma cirurgia.

Segundo ela, no momento em questão, saiu do quarto anestesiada, após tomar um remédio para não ver a sala de cirurgia e evitar ficar nervosa. Por isso, ao entrar no centro cirúrgico, sentiu o efeito da sedação logo após cumprimentar a equipe. Ao fim do procedimento, Juliette contou que teve o rosto coberto para que não fosse fotografada inconsciente, pois, segundo ela, que também é advogada, “isso é uma infração a um corpo”. Contudo, isso lhe rendeu críticas. “Eu estava anestesiada, com a boca aberta. Eu preciso ser fotografada em uma sala de cirurgia? Não, né. Então isso [ataque de estrelismo] é mentira”, alegou.